Geklagt hatten sechs FDP-Politiker. Mit ihrer Verfassungsbeschwerde wehren sie sich gegen die Festsetzung des Soli in ihren eigenen Steuerbescheiden. Ihrer Ansicht nach ist die Sonderabgabe hinfällig, seit der sogenannte Solidarpakt Ende 2019 ausgelaufen ist. Mit ihm sollten die Mehrkosten durch die Wiedervereinigung getragen werden. Die Kläger kritisieren zudem, dass Bezieher unterschiedlicher Einkommen ungleich behandelt werden.

Solidaritätszuschlag - gerecht oder ungerecht?

Anderer Ansicht ist der frühere SPD-Vorsitzende Walter-Borjans. Der ehemalige nordrhein-westfälische Finanzminister sagte im Deutschlandfunk , es sei gerecht, dass die Bezieher hoher Einkommen den Soli weiterhin entrichteten. Vor dem Hintergrund der beschlossenen Neuverschuldung des Bundes könne damit die Zinslast für Kredite getilgt werden, ohne dass die mittleren und niedrigen Einkommen noch weiter belastet würden.

Außerdem habe schon der Bundesfinanzhof 2023 geurteilt, dass beim Wegfall der ursprünglichen Gründe für die Erhebung des Soli geprüft werden könne, ob es andere Gründe gebe, die die Beibehaltung rechtfertigten. Damit sei konkret auf die Belastungen durch die Corona-Pandemie und durch den Ukraine-Krieg angespielt worden, betonte Walter-Borjans.

Streitpunkt in den Koalitionsgesprächen

Brisanz erhält das erwartete Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch angesichts der momentan laufenden Koalitionsverhandlungen von CDU/CSU und SPD. Während die Union in ihrem Wahlprogramm die Abschaffung des Soli als Ziel formuliert hat, will die SPD daran festhalten. Das jährliche Aufkommen aus dem Solidaritätszuschlag beträgt derzeit zwölf bis 13 Milliarden Euro. Seit 2021 zahlen ihn nur noch Besserverdienende, Unternehmen und Kapitalanleger. Die Sonderabgabe in Höhe von 5,5 Prozent wird als Zuschlag auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer sowie auf Kapitalerträge erhoben. Für 90 Prozent der Steuerpflichtigen wird der Soli nicht mehr fällig.

Sollte das Bundesverfassungsgericht den Soli kippen, fielen dem Bund nicht nur die aktuellen Einnahmen weg. Es wäre sogar möglich, dass bis zu 65 Milliarden Euro an Einnahmen der vergangenen fünf Jahre zurückzuzahlen wären.

