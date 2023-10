Antisemitismus

In einem Interview nannte er die Ereignisse auf dem Flughafen von Dagestans Hauptstadt Machatschkala schockierend. Auch die Konferenz Europäischer Rabbiner sprach in einer Stellungnahme von einem Pogrom, der Zentralrat der Juden in Deutschland von verstörenden Bildern. Die russische Regierung erklärte , es sei offensichtlich, dass die Ausschreitungen durch Einmischung aus dem Ausland verursacht worden seien. Belegt wurde dies jedoch nicht.