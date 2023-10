Judenfeindliche Krawalle in Dagestan. (picture alliance / dpa / TASS / Ramazan Rashidov)

Kremlsprecher Peskow sagte in Moskau, es sei offensichtlich, dass die Ausschreitungen durch Einmischung aus dem Ausland verursacht worden seien. Details nannte er nicht. Israel hatte von Russland Aufklärung über die Ausschreitungen verlangt.

Gestern war in Machatschkala in der Teilrepublik Dagestan eine Menschenmenge in den Flughafen eingedrungen, nachdem dort eine Maschine aus Tel Aviv gelandet war. Zahlreiche Menschen stürmten auch auf das Flugfeld. Viele skandierten islamische Parolen und zeigten palästinensiche Flaggen.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.