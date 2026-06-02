Die Terrororganisation Hisbollah müsse ihre Angriffe auf den Norden Israels einstellen, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Zugleich lobte sie US-Präsident Trump wegen dessen jüngster Initiative um eine Deeskalation zwischen Israel und der Hisbollah. Laut Alabali Radovan unterstützt Deutschland die libanesische Regierung. Diese sei die erste, die überhaupt bereit sei, die Hisbollah zu entwaffnen, meinte sie.
Gestern hatte die Ministerin eine Libanon-Reise aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Im Bemühen um eine Friedenslösung kommen heute Vertreter aus Israel und dem Libanon erneut in Washington zusammen. Die Gesprächsrunde im US-Außenministerium ist die vierte seit Verkündung der Feuerpause Mitte April.
Ungeachtet der Waffenruhe mit der libanesischen Regierung dauern die Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah an.
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Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.