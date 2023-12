Fossile Energieträger

Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP28) in Dubai (Hannes P. Albert/dpa)

Zahlreiche Regierungen - darunter auch die Bundesregierung - wollten ursprünglich eine klare Formulierung in der Schlusserklärung festschreiben, um ein Ende der Ära fossiler Brennstoffe zu signalisieren - gegen den Protest von Mitgliedern der Ölproduzentengruppe OPEC und ihrer Verbündeten.

Der nun in Dubai vorgelegte Text wurde im Vergleich zum vorherigen Entwurf nachgeschärft, welcher nur eine "Verringerung" der Förderung und Nutzung von fossilen Energieträgern vorgesehen hatte. Es gehe darum, die Maßnahmen in diesem entscheidenden Jahrzehnt zu beschleunigen, um bis 2050 CO2-neutral zu werden, heißt es. Für den neuen Textentwurf wollen die Vereinigten Arabischen Emirate in ihrer Funktion als Leitung der Weltklimakonferenz später am Tag versuchen, einen Konsens zu erzielen.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.