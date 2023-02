Hilfe für Katastrophen-Opfer

Bundesregierung will Visa-Regeln erleichtern

Wer bei dem Erdbeben in Syrien oder der Türkei sein Zuhause verloren hat, soll unbürokratisch ein Drei-Monats-Visum in der Bundesrepublik erhalten. Voraussetzung: Verwandte in Deutschland müssen für deren Lebensunterhalt aufkommen.

Frank Capellan | 12. Februar 2023, 13:12 Uhr