KI-Chatbot

Der türkische Staatschef Erdogan. (IMAGO / Avalon / Stefano Costantino TTL)

Die Richter in Ankara gaben einem Antrag statt, der die öffentliche Ordnung gefährdet sah. Grok hatte in seinen Antworten auf Fragen Gemeinheiten über den türkischen Präsidenten Erdogan, dessen verstorbene Mutter und andere Personen veröffentlicht. Die Postings erschienen auf der Plattform X. Dort können Nutzer Fragen an die KI stellen, die wie ein Gesprächspartner antwortet.

Türkische Medien berichteten, Grok habe auch Republikgründer Atatürk in ein schlechtes Licht gerückt. Das Gericht wies die Telekommunikationsbehörde an, das Verbot in der Türkei durchzusetzen. Der Cyberrechtexperte von der Istanbul Bilgi Universität, Yaman Akdeniz, die Türkei sei das erste Land, das Grok mit einer Zensur belegt habe.

Vermehrt anstößige Antworten von Grok

Nach einem kürzlichen Update gab Grok verstärkt anstößige Antworten, was zu einer breit angelegten Kontroverse führte. Musks Plattform X erklärte, man sei sich des Problems bewusst und habe Schritte unternommen, um unangemessene Inhalte zu entfernen.

Die türkischen Behörden haben ihre Aufsicht über Soziale Medien und andere Online-Dienste durch Gesetzesänderungen zuletzt erheblich verschärft. Nutzer werden wegen ihrer Beiträge festgenommen, juristisch verfolgt und inhaftiert. Es werden Ermittlungen gegen Unternehmen geführt und Zugänge zu Internetseiten gesperrt. Kritikern zufolge werden die neuen Gesetze oft genutzt, um abweichende Meinungen zu unterdrücken.

