Der türkische Präsident Erdogan ist bereit, in Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln. (picture alliance / Anadolu / Emin Sansar)

Über Einzelheiten der Unterredungen wurde bisher nichts bekannt. Putin hatte gestern vorgeschlagen, ab kommendem Donnerstag in Istanbul ohne Vorbedingungen mit direkten Verhandlungen zu beginnen. Die Gespräche sollten darauf abzielen, die Ursachen des Konflikts zu beseitigen, erklärte Putin. Im Zuge der Gespräche könne man sich dann auch auf eine Waffenruhe verständigen.

Merz und Macron: Putins Angebot reicht nicht aus

Bundeskanzler Merz nannte es zwar ein gutes Zeichen, dass Russland Gesprächsbereitschaft signalisiere, lehnte Putins Angebot aber als unzureichend ab. Macron sagte, Putin wolle mit seiner Erklärung nur Zeit gewinnen. Merz und Macron machten zur Voraussetzung für Friedensgespräche, dass am morgigen Montag eine bedingungslose, mindestens 30-tägige Waffenruhe greift.

Ähnlich äußerte sich der ukrainische Präsident Selenskyj. Es habe keinen Sinn, das Töten auch nur einen einzigen Tag fortzusetzen, schrieb er in Sozialen Netzwerken. Grundsätzlich wertete Selenskyj Putins Vorschlag für direkte Friedensgespräche aber ebenfalls positiv.

Wieder russische Luftangriffe auf ukrainische Städte

Nach Angaben aus Kiew haben die russischen Truppen in der vergangenen Nacht ihre Angriffe mit Hilfe von Drohnen wieder aufgenommen. Luftalarm gab es in der ukrainischen Hauptstadt Kiew sowie in Odessa, Charkiw und Dnipropetrowsk.

