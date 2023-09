Erdogan und Putin beraten über Wiederbelebung des Getreideabkommens. (IMAGO/ITAR-TASS/Sergei Karpukhin)

Der Vertrag, der unter Vermittlung der UNO und der Türkei zustande gekommen war, regelte den Transport über das Schwarze Meer. Putin sagte bei der Begrüßung von Erdogan, er sei offen für Gespräche über das Abkommen. Zugleich lobte er die Beziehungen zu Ankara.

Auch die Lage in der Ukraine ist Thema der Gespräche. Bei einem russischen Drohnenangriff auf den Hafen der ukrainischen Stadt Ismajil wurden heute nach Behördenangaben weitreichende Schäden an Lagerhäusern und Produktionsstätten angerichtet. Der Donauhafen wurde in der Vergangenheit für den Getreide-Export genutzt.

Russland stellt Bedingungen

Für eine Wiederaufnahme des Getreideabkommens stellte Putin bisher stets Bedingungen. Vor allem sollten die Sanktionen in Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gelockert werden, damit Moskau auch eigenes Getreide und Düngemittel wieder ungehindert exportieren könne.

Tatsächlich beklagen beispielsweise afrikanische Staaten einen Anstieg der Lebensmittelpreise, weshalb auch der Präsident Südafrikas, Ramaphosa, wiederholt für eine Wiederaufnahme des Getreideabkommens warb.

Ziel: "Nachhaltigeres Abkommen"

Die Türkei versucht nun, Russland davon zu überzeugen. Ende der vergangenen Woche trafen sich bereits die Außenminister Russlands und der Türkei, Lawrow und Fidan, in Moskau, um das Treffen der Präsidenten vorzubereiten. Die Türkei sei intensiv bemüht, das Getreide-Abkommen wieder in Kraft zu setzen, sagte Fidan anschließend. Ziel sei eine nachhaltigere Übereinkunft als die vorhergehende. Alllerdings sind in Sotschi keine Vertreter der UNO oder der Ukraine dabei, weshalb ein Durchbruch eher unwahrscheinlich ist.

Die Türkei hatte bereits das erste Getreide-Ankommen ausgehandelt und es zusammen mit den Vereinten Nationen erst möglich gemacht. Es war bis zum Auslaufen im Juli mehrere Male verlängert worden. Nach UNO-Angaben konnten so mehr als 32 Millionen Tonnen Getreide, Sonnenblumenöl und weitere landwirtschaftliche Produkte im Wert von circa neun Milliarden US-Doller verschifft werden. Sie gingen vor allem an China, Spanien - und in die Türkei. Auch die russischen Gaslieferungen durch das Schwarze Meer sind wichtig für das Land.

Komplizierte Beziehungen

Auch deshalb tritt Präsident Erdogan als Vermittler zwischen Moskau und Kiew auf und unterhält zu beiden Konfliktparteien enge Kontakte. Seine Regierung beteiligt sich - anders als andere NATO-Staaten - nicht an den Sanktionen des Westens gegen Russland.

Dennoch sind die Beziehungen der beiden Länder nicht unkompliziert: Im Bürgerkriegsland Syrien stehen die beiden Länder auf gegnerischen Seiten. In der Konfliktregion Berg-Karabach unterstützt die Türkei Aserbaidschan, Armenien hingegen ware lange von Russland geschützt worden, fühlt sich nun aber im Stich gelassen. Sollte es dennoch gelingen, das Getreideabkommen zu reaktivieren, würden nach Einschätzung der Tagesschau sowohl Putin als auch Erdogan profitieren

Diese Nachricht wurde am 04.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.