Vor allem Mais und Weizen konnte die Ukraine dank des Getreideabkommens über das Schwarze Meer per Schiff ausführen. (picture alliance / Daniel Kubirski)

Als „ein Leuchtfeuer der Hoffnung“ hat UNO-Generalsekretär António Guterres das Getreideabkommen bezeichnet , als es im Juli 2022 geschlossen wurde. Denn dank der Vereinbarung konnte die Ukraine Weizen und Mais über das Schwarze Meer ausführen – unbehelligt von Angriffen Russlands auf Häfen und Schiffe.

Mehrmals wurde die Vereinbarung seitdem verlängert. Am 17. Juli 2023 hat Russland aber beschlossen, das Abkommen auslaufen zu lassen. International hat die Entscheidung für viel Kritik gesorgt – auch, weil die Ukraine viele anderer Länder mit Nahrungsmitteln versorgt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erklärte, Russland würde dadurch die Lebensmittelkrise, die es durch seinen Angriffskrieg verursacht habe, verschärfen. Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, sprach von einem Akt der Grausamkeit. Nun muss neu verhandelt werden.

Die Ukraine möchte das Abkommen notfalls auch ohne Russland fortsetzen - in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und der Türkei, die an dem Abkommen ebenfalls beteiligt sind.

Das Getreideabkommen könne weiterhin laufen, betonte der ukrainische Botschafter in Ankara, Vasyl Bodnar gegenüber „Radio Swoboda“, wenn auch unter einigen Sicherheitsrisiken. Denn Russlands Garantien, keine Schiffe und Hafeninfrastruktur anzugreifen, gelten dann nicht mehr. Die Schiffe könnten von den Häfen Odessas durch die Hoheitsgewässer Rumäniens, Bulgariens und der Türkei fahren.

Für die Ukraine sei die Ausfuhr von Weizen und Mais über das Schwarze Meer noch entscheidender geworden, sagt der Agrarökonom Alex Lissitsa im Deutschlandfunk Kulktur– und hofft noch auf eine Einigung mit Russland. Die Grenzen über Polen und Ungarn auf dem Landweg sein weitgehend blockiert. Sollte der Transport über das Schwarze Meer wegfallen, bliebe fast nur noch die Ausfuhr über die Donau. „Insofern ist es für uns entscheidend wichtig, dass der Deal mit Russland und der UNO funktioniert.“

Unterdessen warnte Moskau, das Abkommen ohne russische Beteiligung aufzunehmen.

Moskau macht seine Zustimmung zum Getreideabkommen von der Aufhebung einiger Sanktionen gegenüber seinem Land abhängig. So solle beispielsweise die russische Landwirtschaftsbank an das Zahlungssystem SWIFT angebunden werden. Ein Großteil der russischen Banken war als Sanktionsmaßnahme von dem internationalen Zahlungsnetzwerk verbannt worden.

Auch Exportbeschränkungen für russische Lebensmittel und Dünger sollen nach Ansicht von Russland aufgehoben werden. Allerdings gebe es diesbezüglich gar keine Sanktionen, sagt die Deutschlandradio-Journalistin und ehemalige Moskau-Korrespondentin Sabine Adler. Nur der Export der Produkte sei aufgrund des Angriffskriegs Russlands und dadurch gestiegener Preise eingebrochen. Das Land habe weniger Weizen und sehr viel weniger Dünger verkauft.

Ein weiterer Punkt auf Russlands Forderungsliste betrifft seine Frachtschiffe. Diese können seit Beginn des Kriegs nur sehr teuer versichert werden und deswegen kaum Häfen anlaufen. Russland verlangt vom Westen, die Versicherungsgesellschaften aufzufordern, die Tarife zu senken.

Die Forderungen richten sich also nicht primär an die Ukraine, sondern an alle Staaten, die Sanktionen gegenüber Russland mittragen.

Unterdessen regt sich Zweifel, ob Russland überhaupt Interesse an einer Fortsetzung des Getreideabkommens hat. Der Leiter des Berliner Büros des UN World Food Programm (WFP), Martin Frick, hält Russlands Bedingungen jedenfalls für vorgeschoben. Schließlich hätten die Exporte von russischen Düngemittel mittlerweile fast wieder Vorkriegsniveau erreicht. „Es drängt sich der Verdacht auf, dass Russland Hunger als Waffe einsetzt“, sagte Frick.

Auch der Grünen-Europaabgeordnete Sergey Lagodinsky schätzt die Verhandlungsbereitschaft Moskaus gering ein. Kurz nach dem Auslaufen des Getreideabkommens griff Russland die ukrainische Hafenstadt Odessa an und zerstörte Nahrungsmittellager. Für Lagodinsky ein Zeichen dafür, dass Präsident Wladimir Putin kein Interesse an der Fortsetzung der internationalen Kooperation zur Lieferung von ukrainischem Weizen und Mais hat.

Bei den vorangegangenen Vereinbarungen vermittelte neben der UN vor allem die Türkei. Mittlerweile sei Russland gegenüber dem türkischen Präsident Recep Erdoğan allerdings „ziemlich verschnupft“, sagt Deutschlandradio-Journalistin Sabine Adler. Der Grund: Die Türkei hat ukrainische Kriegsgefangene zurück in ihre Heimat geschickt. Dabei sei abgesprochen worden, dass diese erst nach Kriegsende wieder zurück dürften. Erdoğans Rolle könnte von Moskau also „nicht mehr ganz so akzeptiert sein“.

Die Vereinbarung wurde im Sommer 2022 erstmals zwischen der Ukraine und Russland geschlossen . Das Abkommen regelt, wie Getreide, andere Lebensmittel, Dünger und Ammoniak aus der Ukraine über das Schwarze Meer durch den Bosporus und von dort in das Mittelmeer und auf den Weltmarkt gelangen können.

Zentrale Vereinbarung dabei: Schiffe in dem humanitären Korridor und den beteiligten Häfen dürfen von Russland nicht angegriffen werden. Außerdem werden alle Frachter mit dem Ziel Ukraine von der Türkei mit Unterstützung der UNO durchsucht. So soll sichergestellt werden, dass sie keine Waffen geladen haben - eine Bedingung Russlands.

Durch das Abkommen soll die Versorgung des Weltmarkts mit Weizen ermöglicht und die Preise stabil gehalten werden. Denn die Ukraine ist neben Russland einer der Hauptproduzenten von Getreide. Ohne die ukrainischen Exporte drohe den Ärmsten der Welt eine Hungersnot, betonte UN- Generalsekretär António Guterres

Dank der Vereinbarung konnten mehr als 1.000 Schiffe fast 33 Millionen Tonnen Getreide ins Ausland liefern, vor allem Mais (51 Prozent der Gesamtlieferungen) und Weizen (27 Prozent). Des weiteren beispielsweise Sonnenblumenöl und -produkte sowie Gerste. „Wenn es nicht gelungen wäre, die Schiffsexporte wieder zum Laufen zu bringen, dann wären nach unserer Berechnung 100 Millionen Menschen zusätzlich in die Armut abgerutscht“, sagte Martin Frick, Direktor des Berliner Büros des World Food Programm. „Es hat auf alle Fälle was gebracht. Aber man kann nicht sagen, dass sich die Weltmarktpreise stabilisiert haben.“

Die Ukraine exportiere monatlich etwa sechs Millionen Tonnen Getreide. „Davon drei Millionen Tonnen über Schwarzmeer-Häfen wie Odessa, zwei Millionen Tonnen geht über die Donau nach Rumänien und eine Million über Ungarn und Polen“, sagt Alex Lissitsa. Er ist Geschäftsführer eines der größten Agrarunternehmen in der Ukraine, der IMC Agrarholding.

Der größte Anteil des per Schiff exportierten Getreides – etwa acht von den insgesamt 33 Millionen Tonnen – wird nach China geliefert. Andere Hauptabnehmer sind, laut UN-Angaben , die EU-Länder Spanien, Italien und Niederlande. Die Türkei, die den Deal mit ausgehandelt hat, liegt mit etwa drei Millionen Tonnen auf Platz drei der Importländer. Auch Deutschland hat per Schiff gut 300.000 Tonnen Mais und Rapssaat im Rahmen des Getreideabkommens gekauft.

Entwicklungsländer bekommen also nur sehr wenig des per Schiff aus der Ukraine exportierten Getreides. Das mag auch am hohen Preis liegen.

Sabine Adler, Ellen Häring, Liane von Billerbeck, Sonja Meschkat, lkn