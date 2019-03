Die Versteigerung von 5G-Frequenzen ist gestartet.

Am Dienstag hat in Mainz die Bundesnetzagentur mit der Versteigerung der ersten 5G-Frequenzen an verschiedene Telefonanbieter begonnen. Die Auktion wird voraussichtlich mehrere Wochen dauern und könnte dem Staat bis zu fünf Milliarden Euro einbringen. 5G steht für die 5. Mobilfunkgeneration. Der neue Standard ist vor allem für die Industrie wichtig, weil er eine Datenübertragung in Echtzeit ermöglicht. Die Netzagentur hat den Mobilfunkunternehmen auch Auflagen gemacht. Sie müssen unter anderem bis Ende 2022 mindestens 98 Prozent der Haushalte je Bundesland, alle Bundesautobahnen sowie die wichtigsten Schienenwege mit schnellem Internet versorgen. An der Auktion beteiligen sich die Deutsche Telekom, Telefónica, Vodafone und United Internet.

Quelle: Bundesnetzagentur, DLF24

Facebook speicherte Millionen Nutzer-Passwörter im Klartext.

Das räumte das IT-Unternehmen am Donnerstag auf seinem Blog ein. Demnach waren die Zugangsdaten von hunderten Millionen Facebook-Nutzern für Mitarbeiter des Konzern im Klartext zugänglich gewesen. Es gebe keine Hinweise darauf, dass es zu einem Missbrauch der Daten gekommen sei. Der Fehler sei bei einer Routine-Prüfung Anfang des Jahres aufgefallen und inzwischen behoben worden. Datenschützer kritisieren Facebook scharf und fordern eine umfassende Aufklärung der erneuten Daten-Panne. EU-Kommissarin Vera Jourova empfiehlt EU-Bürgern eine Löschung ihrer Facebook-Accounts.

Quelle: Facebook Blog, dpa, Reuters