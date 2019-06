Das Töten männlicher Küken bleibt vorerst erlaubt

Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Bis Verfahren zur Geschlechtsbestimmung der Tiere im Ei eingeführt sind, dürfen Brutbetriebe männliche Küken weiterhin töten. Ein sofortiger Verzicht auf diese Praxis sei den Betrieben nicht zuzumuten, urteilte das Gericht.

Die männlichen Küken sind für die Fleischproduktion ungeeignet, da die modernen Hühnerrassen für das Eierlegen gezüchtet sind und wenig Muskelmasse ansetzen. In Deutschland werden deshalb jedes Jahr rund 45 Millionen junge Hähne direkt nach dem Schlüpfen getötet.

Nordrhein-Westfalen hatte das Kükentöten bereits 2013 untersagt. Wegen der Umsetzung des Verbots hatten zwei Brütereien geklagt und Recht bekommen. Gegen dieses Urteil hatten die Landkreise Paderborn und Gütersloh Revision eingelegt und heute teilweise Recht bekommen.

Quelle: dpa

Ein neuartiges Verfahren spürt Hautkrebszellen im Blut auf

Mit Hilfe eines speziellen Lasers konnte ein internationales Ärzteteam freie Melanomzellen in den Armvenen von Hautkrebspatienten aufspüren. Der Test kann innerhalb weniger Sekunden durchgeführt werden, ist nicht-invasiv und zu 96% zuverlässig. Die wandernden Tumorzellen zeigen, wie hoch das Risiko eines Patienten ist, Metastasen zu entwickeln. Da die Melanomzellen pigmentiert sind, unterscheiden sie sich optisch von den Blutzellen und können per Laser erkannt werden. Ihre Methode stellen die Forschenden in der Fachzeitschrift Science Translational Medicine vor.

Für bisherige Verfahren wird nur eine kleine Menge Blut abgenommen und untersucht. Dabei besteht das Risiko, die freien Tumorzellen nicht zu entdecken.

Bis das neue Verfahren routinemäßig angewandt werden kann, sind aber noch weitere Untersuchungen nötig.

Quelle: Science Translational Medicine