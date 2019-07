Selbst anpassungsfähige Tiere können beim Klimawandel nicht mehr mithalten

Ein internationales Team von Forschenden hat das am Beispiel häufiger Vogelarten gezeigt. So seien etwa Kohlmeisen, Elstern und Rauchschwalben in der Lage, ihre Brutzeit zu verschieben, um dafür zu sorgen, dass der Nachwuchs in einer Zeit groß wird, in der es viel Futter gibt. Inzwischen aber steige die globale Temperatur so stark, dass viele Tiere nicht mehr hinterherkommen. Als Folge könnten deshalb Arten aussterben.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hatten Daten aus mehr als 70 Studien analysiert. Ihr eigener Fachartikel ist nachzulesen im Magazin Nature Communications.

Die Leiterin der Forschergruppe vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung verweist außerdem darauf, dass wegen des Studiendesigns ja nur Daten zu häufigen Vogelarten analysiert werden konnten, von denen bekannt ist, dass sie mit dem Klimawandel gut umgehen.

Prognosen für das Überleben von seltenen oder gefährdeten Arten könnten daher noch pessimistischer ausfallen.

Quellen: Nature Communications, Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung

"LightSail2" hat sein Sonnensegel ausgefahren

… und das ist das entscheidende Accessoire des Satelliten. Er soll mindestens einen Monat lang um die Erde segeln – angetrieben ausschließlich durch den Impuls der Photonen der Sonne. In den kommenden 30 Tagen wollen die Wissenschaftler der privaten "Planetary Society" die elliptische Umlaufbahn des Satelliten gezielt verändern – und so beweisen, dass ein Antrieb per Strahlungsdruck funktionieren kann.

Auf ihrer Internetseite kann man verfolgen, wo sich der Satellit gerade befindet.

Das Sonnensegel ist 32 Quadratmeter groß und ultradünn, der Satellit selbst wiegt um die fünf Kilo. Das Projekt wurde zu einem Großteil aus Spenden finanziert.

Die amerikanische Weltraumbehörde NASA hatte ähnliche Missionen gestrichen, will aber im kommenden Jahr eine Raumsonde mit Sonnensegel zu einem erdnahen Asteroiden schicken.

Quellen: The Planetary Society, The New York Times