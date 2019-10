Menschlicher Speichel verrät unsere Nahrungsvorlieben

Ein Forscherteam aus den USA hat untersucht, wie sich der Speichel von Menschen von dem von Schimpansen und Gorillas unterscheidet. Das Ergebnis: Menschlicher Speichel ist wässeriger als der unserer nahen Verwandten und enthält andere Mengen von bestimmten Proteinen. Vor allem mehr Amylasen, die für die Spaltung von Stärke wichtig sind sowie Enzyme, die den Fettstoffwechsel unterstützen. Das berichten die Forschenden in der Fachzeitschrift Molecular Biology and Evolution.

Die Unterschiede lassen sich mit dem im Lauf der Evolution veränderten Esseverhalten des Menschen erklären. Da gekochtes Essen nicht mehr lange gekaut werden muss und schnell geschluckt werden kann, muss der Speichel wässeriger sein. Um Getreideprodukte und Fleisch besser verdauen zu können, sind mehr von den entsprechenden Enzymen enthalten.

Dafür fehlt ein anderes Eiweiß im menschlichen Speichel ganz. Das sogenannte Lathrin wirkt wie ein Reinigungsmittel und macht Spucke schaumig. Weil Menschen keine Fellpflege mehr betreiben müssen, sei dieses Protein überflüssig geworden und schließlich verschwunden, vermuten die Wissenschaftler.

Quelle: Molecular Biology and Evolution

Die schnellste Ameise der Welt flitzt durch die Sahara

Die Silberameise kann Geschwindigkeiten von bis zu 85 cm pro Sekunde erreichen. Das haben Insektenforscherinnen der Universität Ulm gemessen. Dabei bewegen die winzigen Tiere ihre Beine bis zu 47mal pro Sekunde, wie die Forschenden im Journal of Experimental Biology schreiben.

Ein Grund für die hohe Geschwindigkeit der Ameisen ist die Temperatur des Untergrunds. In der Mittagshitze kann der Sand in der Sahara bis zu 60 Grad Celsius heiß werden. Dann laufen die Silberameisen am schnellsten. Bei kühleren Temperaturen von 10 Grad Celsius bewegen sie sich nur noch mit 5,7 Zentimetern pro Sekunde vorwärts.

Um außerdem nicht im heißen Sand zu versinken, koordinieren die Tiere ihre sechs Beine besonders geschickt. Bei jedem Schritt bleiben drei Beine am Boden und verteilen so das Gewicht des Körpers möglichst gut. Nach nur 7 Millisekunden heben die Ameisen diese Beine wieder und die übrigen drei berühren den Boden.

Quelle: Journal of Experimental Biology