Der Beschluss wurde demnach im sogenannten Umlaufverfahren gefasst, also auf schriftlichem Weg und ohne Kabinettssitzung. Das Wohngeld ist eine Sozialleistung des Staates für Menschen mit geringen Einkommen, die ihre Miete oder den Kredit für ihre Immobilie nicht ohne Hilfen bezahlen können. 40 Prozent der Empfänger sind Familien. Etwa 48 Prozent sind Rentner. Die genaue Höhe des Wohngeldes richtet sich unter anderem nach der Haushaltsgröße. Der durchschnittliche Satz liegt bei rund 370 Euro monatlich.

Des Weiteren will die Bundesregierung die Betreuung in den Kitas verbessern. Dafür sollen in den nächsten beiden Jahren laut Kabinettsbeschluss rund vier Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden