Rheinland-Pfalz

Erinnerung an Hambacher Fest: Steinmeier lobt Engagement für Demokratie in Deutschland

Bundespräsident Steinmeier hat zur Erinnerung an das Hambacher Fest im Jahr 1832 das große Engagement für die Demokratie in Deutschland gewürdigt. Die vielen Menschen in Vereinen, Initiativen und Projekten ließen durch ihren Einsatz nicht zu, dass Deutschland schlechtgeredet werde, sagte der Bundespräsident zu Beginn der Feierlichkeiten.