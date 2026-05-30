Rheinland-Pfalz
Erinnerung an Hambacher Fest: Steinmeier lobt Engagement für Demokratie in Deutschland

Bundespräsident Steinmeier hat zur Erinnerung an das Hambacher Fest im Jahr 1832 das große Engagement für die Demokratie in Deutschland gewürdigt. Die vielen Menschen in Vereinen, Initiativen und Projekten ließen durch ihren Einsatz nicht zu, dass Deutschland schlechtgeredet werde, sagte der Bundespräsident zu Beginn der Feierlichkeiten.

    Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steht am Rednerpult im Hambacher Schloss vor einer Steinwand und spricht in das Mikrofon. Er träght einen dunklen Anzug.
    Bundespräsident Frank-Walter bei der Veranstaltung im Hambacher Schloss. (picture alliance / dpa / Uli Deck)
    "Überlassen wir das Vermächtnis des Hambacher Festes nicht jenen, die unsere Demokratie verachten", forderte Steinmeier. "Das wäre Verrat an unserer Geschichte." Die Ehrenamtlichen, die sich für die Demokratie in Deutschland einsetzten, lobte er als "Bessermacher, nicht Besserwisser".
    Das Hambacher Schloss in Neustadt an der Weinstraße gilt als eine Wiege der Demokratie. Beim Hambacher Fest hatten damals zehntausende Menschen Freiheit, nationale Einheit sowie Bürgerrechte und Pressefreiheit eingefordert. Seit 2022 wird dort alle zwei Jahre die Feier "1832. Das Fest der Demokratie" veranstaltet.
    Bereits gestern hatte der Bundespräsident im Schloss den diesjährigen ”Hambacher Freiheitspreis” an den polnischen Verfassungsrechtler und früheren Justizminister Adam Bodnar verliehen.
    Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.