Der israelische Stürmer Sagiv Jehezkel hatte nach einem erzielten Treffer eine Botschaft zum Nahost-Krieg in die Kamera gezeigt. (Uncredited / Depo Photos via ZUMA / Uncredited)

Nationalspieler Sagiv Jehezkel hatte für Antalyaspor einen Treffer erzielt und während des Jubels seine bandagierte Hand in die Kamera gehalten. Darauf stand ein Hinweis auf den 100. Tag nach dem Überfall der Hamas auf sein Land am 7. Oktober. Zusätzlich zeichnete Jehezkel mit den Fingern einen Davidstern in die Luft. Der Fußballer wurde von seinem Verein freigestellt. Zwischenzeitlich war er festgenommen worden. Noch im Laufe des Tages will er nach Israel zurückkehren.