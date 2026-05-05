Nach mutmaßlicher Amokfahrt in Leipzig (dpa / Hendrik Schmidt)

Dabei kamen eine 63-jährige Frau und ein 77-jähriger Mann ums Leben. Weitere Passanten wurden verletzt, mindestens drei davon schwer. Der Fahrer, ein 33-jähriger Deutscher, wurde unmittelbar nach der Tat von der Polizei festgenommen. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Vermutlich handelt es sich um eine Amoktat. Die Ermittler gehen derzeit jedenfalls nicht von einem politischen oder religiösen Motiv aus. Nach Informationen des MDR gibt es Hinweise darauf, dass der Täter psychisch erkrankt ist und möglicherweise erst vor Kurzem aus der Psychiatrie entlassen worden ist.

In der Leipziger Nikolaikirche und Thomaskirche können Menschen heute der Opfer gedenken. Um 17 Uhr ist eine ökumenische Gedenkandacht in der Nikolaikirche geplant. Zudem gebe es in beiden Kirchen Raum zum Trauern, für Gespräche, Seelsorge und um Kerzen anzuzünden. Sie seien den ganzen Tag geöffnet.

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Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.