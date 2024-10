Der CSU-Außenpolitiker Thomas Erndl (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Natürlich sei es nicht gut, wenn Blauhelme zu Schaden kämen. Am besten wäre es, wenn sie sich temporär aus den umkämpften Gebieten zurückzögen, führte der stellvertretende Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses aus.

Auch Israels Regierungschef Netanjahu hatte einen Abzug der UNIFIL verlangt, an der auch Bundeswehrsoldaten beteiligt sind. Gestern kündigte er ein "gnadenloses Vorgehen" gegen die Hisbollah-Miliz an. Man werde sie weiter in allen Teilen des Nachbarlands hart angreifen, sagte auf dem Militärstützpunkt in Binjamina. Dort waren bei einem Drohnenangriff mindestens vier Soldaten getötet und mehr als 60 Menschen verletzt worden.

Weltsicherheitsrat: Friedenssoldaten dürften niemals Ziel werden

Der Weltsicherheitsrat äußerte sich hingegen besorgt. Die Schweizer UNO-Botschafterin Baeriswyl sagte als amtierende Präsidentin im Namen aller 15 Mitglieder, die Beteiligten seien aufgerufen, die Sicherheit des Personals und der Einrichtungen von UNIFIL zu respektieren. Friedenssoldaten und UNO-Liegenschaften dürften niemals Ziel von Angriffen werden.

