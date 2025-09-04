Afghanen werden in Pakistan mit einem Transporter in ein Abschiebezentrum gebracht (Nabila Lalee/dpa)

Wie die Deutsche Presse-Agentur meldet, wurden mehrere Menschen in einem Gästehaus in Gewahrsam genommen. Sie hätten dort auf ihre Ausreise gewartet. Sieben Personen seien in ein Abschiebezentrum gebracht worden.

Bereits in den vergangenen zwei Tagen hatte es Festnahmen in Gästehäusern gegeben. Mindestens acht Menschen wurden nach dpa-Angaben bereits nach Afghanistan abgeschoben.

Die Bundesregierung bedauerte die Vorfälle. Ihren Angaben zufolge laufen Gespräche mit der pakistanischen Regierung. Aktuell warten mehr als 2.000 Afghanen im Rahmen des deutschen Aufnahmeprogramms in Pakistan auf eine Ausreise. Es handelt sich um ehemalige Ortskräfte oder um Personen, die als besonders gefährdet gelten.

