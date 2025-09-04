Pakistan
Erneut Afghanen aus deutschem Aufnahmeprogramm festgenommen

In Pakistan haben die Behörden weitere Afghanen festgenommen, die Zusagen Deutschlands für eine Aufnahme in der Bundesrepublik haben.

    Afghanen aus dem Bundesaufnahmeprogrammen, die gerade in einem Gästehaus festgenommen wurden, sitzen und stehen in einem Transporter, mit dem sie in ein Abschiebezentrum gebracht werden sollen.
    Afghanen werden in Pakistan mit einem Transporter in ein Abschiebezentrum gebracht (Nabila Lalee/dpa)
    Wie die Deutsche Presse-Agentur meldet, wurden mehrere Menschen in einem Gästehaus in Gewahrsam genommen. Sie hätten dort auf ihre Ausreise gewartet. Sieben Personen seien in ein Abschiebezentrum gebracht worden. 
    Bereits in den vergangenen zwei Tagen hatte es Festnahmen in Gästehäusern gegeben. Mindestens acht Menschen wurden nach dpa-Angaben bereits nach Afghanistan abgeschoben.
    Die Bundesregierung bedauerte die Vorfälle. Ihren Angaben zufolge laufen Gespräche mit der pakistanischen Regierung. Aktuell warten mehr als 2.000 Afghanen im Rahmen des deutschen Aufnahmeprogramms in Pakistan auf eine Ausreise. Es handelt sich um ehemalige Ortskräfte oder um Personen, die als besonders gefährdet gelten.
