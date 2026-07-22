Bei einer Attacke auf Wildberries-Lagerhäuser waren am Samstag nach russischen Angaben acht Mitarbeiter getötet worden. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte auf Telegram, getroffen worden seien "Logistikzentren, die an der Versorgung der russischen Armee mit Bauteilen für Drohnen, Navigationsausrüstung und Ausrüstung beteiligt seien".
Recherchen des Deutschlandfunk ergaben, dass man bei wildberries.ru tatsächlich etwa Glasfaserkabel-Rollen mit 10 km Länge bestellen kann, produziert in China. Diese über Glasfaser gesteuerten Drohnen sind in Frontnähe eine große Gefahr, weil sie nicht mit elektronischen Mitteln gestört werden können. Bei Wildberries zu finden seien auch Kameras und Propeller für FPV Drohnen, Antidrohnendecken und Splitterschutzwesten, heißt es weiter. Es gehe bei diesen Angriffen nicht nur darum, militärische Ausrüstung zu zerstören. Die Ukraine wolle die Folgen des Krieges auch für die Menschen in Russland spürbar machen.
Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.