Bundesverband Rias

Fast 24 antisemitische Vorfälle gibt es jeden Tag in Deutschland (Archivbild).

Im Schnitt ereignen sich demnach bundesweit knapp 24 antisemitische Vorfälle pro Tag. Rias dokumentiert auch Äußerungen und Vorkommnisse, die keine Straftaten sind.

Israelbezogener Antisemitismus mehr als verdoppelt

Als Grund für den Anstieg nennt der Verband vor allem den Krieg im Gazastreifen. So habe sich der israelbezogene Antisemitismus im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Der Rias-Bundesverband ist der Dachverband von Meldestellen in elf Bundesländern. Er geht von einer hohen Dunkelziffer aus. Was das Spektrum angeht, von dem Antisemitismus ausgeht, verzeichnete Rias nach eigenen Angaben die bisher höchste Zahl antisemitischer Vorfälle mit einem rechtsextremen Hintergrund seit Beginn des bundesweiten Vergleichs 2020.

