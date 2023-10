Seit dem Ausbruch des Kriegs in Israel ist es zu mehreren antisemitischen Straftaten gekommen, etwa Schmierereien an Hauswänden, aber auch an Schulen gibt es antisemitische Äußerungen, die zu Streit und Rangeleien führen. Laut Deutschem Lehrerverband nimmt der Antisemitismus an deutschen Schulen zu. Das bestätigt auch der Berliner Antisemitismus-Beauftragte Samuel Salzborn. Nicht nur sei „Jude“ an Schulen als Schimpfwort weit verbreitet, auch hätte in den letzten zehn bis 15 Jahren in den Schulen der Hass auf Israel deutlich zugenommen.