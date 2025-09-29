Luftraumverletzungen

Betroffen war am späten Abend der Flughafen in Oslo. Dieser wurde vorübergehend geschlossen. Zuvor waren auch in der Provinz Nordland innerhalb der Sperrzone am Flughafen Brønnøysund Drohnen gesichtet worden.
Die dänische Regierung sperrte den gesamten Luftraum des Landes bis Freitag für zivile Drohnen. Hintergrund ist der EU-Gipfel, der in der Hauptstadt Kopenhagen stattfindet. In der vergangenen Woche waren Flughäfen und ein Luftwaffenstützpunkt von Drohnen überflogen worden. Bislang ist unklar, wer dafür verantwortlich ist. Im Verdacht steht Russland; die Regierung in Moskau bestreitet das.
