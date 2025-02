Brand in einem Öldepot in Krasnodar, Russland (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Krasnodar Region Governor Telegr)

Der Gouverneur teilte auf Telegram mit, Trümmer der Drohnen hätten das Feuer verursacht. Verletzte gebe es nicht. Das russische Verteidigungsministerium berichtete von weiteren Drohnenangriffen in den Regionen Kursk und Belgorod.

Aus mehreren ukrainischen Regionen wurden in der Nacht russische Angriffe gemeldet. Nach Angaben des Militärs wurden 57 von 104 Drohnen abgeschossen.

Die ukrainische Armee hatte in den vergangenen Monaten ihre Luftangriffe auf russische Energie- und Militäreinrichtungen verstärkt. Dadurch waren zuletzt Brände in einer großen Ölraffinerie in der Region Wolgograd sowie in einer Gasverarbeitungsanlage in der Region Astrachan ausgelöst worden.

