Russischer Angriffskrieg

Erneut Drohnenangriffe auf Moskau und die Ukraine

Sowohl Russland als auch die Ukraine melden erneut Drohnenangriffe aus dem jeweils anderen Land. In Moskau ist nach russischen Angaben ein Hochhaus beschädigt worden. In der ukrainischen Stadt Charkiw seien Drohnen in bewohntem Gebiet niedergegangen, heißt es vom dortigen Bürgermeister. In Deutschland wird über weitere Waffenlieferungen an die Ukraine gesprochen.

01.08.2023