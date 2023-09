Annektierte Halbinsel Krim

Rauch über dem Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte in Sewastopol auf der annektierten ukrainischen Halbinsel Krim (IMAGO / ITAR-TASS / Sergei Malgavko)

Der russische Besatzungschef des Gebietes, Raswoschajew, schrieb auf Telegram, in Sewastopol sei die Luftverteidigung im Einsatz gewesen. In einem Bezirk nördlich der Stadt, in der die russische Schwarzmeerflotte ihren Hauptstützpunkt hat, seien Raketentrümmer herabgefallen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. In sozialen Netzwerken wurden Fotos von einer Rauchwolke am Himmel geteilt und auf ein russisches Munitionslager in der Nähe verwiesen.

Bereits gestern hatte die Ukraine das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte auf der Krim attackiert. Auch hier hatte die russische Seite zunächst nur von herabfallenden Raketentrümmern gesprochen. Auf Video- und Fotoaufnahmen waren dann aber schwere Beschädigungen an dem Gebäude zu erkennen. Wie viele Militärangehörige bei dem Angriff getötet oder verletzt wurden, ist weiter unklar.

