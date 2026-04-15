Wolfram Weimer. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Auf Anfrage von Deutschlandfunk Kultur erklärte seine Behörde zu den Klagen aus dem Umfeld der Stiftung Kunstfonds, die Jury werde durch dessen Stiftungsrat in eigener Verantwortung benannt, und sie übe ihre Tätigkeit frei und unabhängig aus. Eine Überprüfung von Mitgliedern sei nie erfolgt und werde auch künftig nicht erfolgen. Jurymitglied Rupert Pfab sagte dazu ebenfalls im Programm von Deutschlandfunk Kultur, diese Aussage beruhige ihn ein bisschen, aber nicht wirklich. Es sei wichtig, dass die Kultur jetzt zusammenstehe.

In einer Erklärung von mehr als 30 Unterzeichnern heißt es : "Wir, aktuelle und ehemalige Jurymitglieder der Stiftung Kunstfonds, möchten unser Entsetzen über die politische Einmischung des Beauftragten für Kultur und Medien zum Ausdruck bringen." Mit großer Besorgnis nehme man zunehmend Angriffe und Einschüchterungsversuche der Politik auf die Meinungs- und Kunstfreiheit wahr. Hintergrund sind Berichte, wonach Weimers Behörde Listen aller Jurymitglieder in den diversen Kunstinstitutionen angefordert hat. Meist sind Jurys für die Auswahl von Künstlern zuständig, die Fördergeld oder Preise bekommen sollen.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.