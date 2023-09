Bahnverkehr

Steckdose in einem Zug (hier in einem Intercity der Deutschen Bahn, Archivbild). (Imago / Arnulf Hettrich)

Eine Polizistin entdeckte sie in einer Bahn der "Go-Ahead"-Gruppe von Augsburg nach München. Die Reisenden wurden daraufhin vor der Benutzung der Steckdosen in den Abteilen gewarnt. Die Bundespolizei nahm nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung auf.

Schon in den vergangenen Wochen hatte es mehrere Vorfälle mit manipulierten Steckdosen in Zügen verschiedener Eisenbahnunternehmen gegeben. Mehrere Reisende wurden durch Stromschläge verletzt. An den Steckdosen waren dünne Metalldrähte herausgezogen oder hineingesteckt worden.

