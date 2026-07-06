Es gab einen erneuten russischen Angriff auf Kiew. (Efrem Lukatsky / AP / dpa / Efrem Lukatsky)

In Kiew seien in der Nacht auf Montag mehrere Wohnblöcke eingestürzt, teilte die Militärverwaltung der Stadt mit. 15 Menschen seien ums Leben gekommen. Auch aus anderen Landesteilen wurden nach russischen Raketen- und Drohnenangriffen Tote und Verletzte gemeldet. Der ukrainische Präsident Selenskyj bat die NATO-Länder erneut um eine Verstärkung der Flugabwehr seines Landes. Man sei derzeit nicht in der Lage, ballistische Raketen aus Russland abzuwehren.

Bereits vergangenen Donnerstag waren bei russischen Luftangriffen in Kiew 31 Menschen getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.