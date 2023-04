Archivbild: Eine palästinensische Rakete wird aus Gaza abgefeuert. (APA Images via ZUMA Wire)

Sie seien von der Luftabwehr zerstört worden, teilte die israelische Armee mit. Zuvor war es in der Nacht erneut zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei am Tempelberg in Jerusalem gekommen. Nach Angaben der Polizei griffen Jugendliche sie mit Feuerwerkskörpern und Steinen an und verschanzten sich wie bereits gestern in der Al-Aksa-Moschee. Sicherheitskräfte seien daraufhin in die Moschee eingedrungen. Laut Augenzeugenberichten gingen sie mit Blendgranaten, Gummiknüppeln und Gummigeschossen gegen die Menschen vor. Nach Angaben des Roten Halbmonds gab es zahlreiche Verletzte. Mehrere Personen wurden festgenommen. Ein Sprecher von Palästinenserpräsident Abbas sprach von brutalen israelischen Angriffen auf Betende.

Bereits gestern war es zu Ausschreitungen auf dem Tempelberg sowie zu Raketenangriffen auf Israel gekommen. Die Armee hatte ihrerseits Luftschläge gegen Ziele im Gazastreifen durchgeführt. Die Gewalt ereignet sich inmitten des muslimischen Ramadan und des jüdischen Pessachfestes. Der Tempelberg ist sowohl Muslimen als auch Juden heilig.

