Ukraine-Krieg
Erneut russische Angriffe aus der Luft

Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut aus der Luft angegriffen.

    In der Stadt Charkiw im Nordosten des Landes traf Behördenangaben zufolge eine Rakete ein Wohngebiet. Mindestens drei Menschen seien getötet und zahlreiche weitere verletzt worden, hieß es. Auch aus den Regionen Sumy und Odessa wurden Angriffe durch Drohnen und Raketen gemeldet. Berichte über Opfer lagen zunächst nicht vor.
    Aus Russland hieß es, man habe in der Nacht 23 ukrainische Drohnen zerstört. Offizielle Zahlen zu getöteten Soldaten werden von beiden Ländern nicht veröffentlicht.
