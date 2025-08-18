In der Stadt Charkiw im Nordosten des Landes traf Behördenangaben zufolge eine Rakete ein Wohngebiet. Mindestens drei Menschen seien getötet und zahlreiche weitere verletzt worden, hieß es. Auch aus den Regionen Sumy und Odessa wurden Angriffe durch Drohnen und Raketen gemeldet. Berichte über Opfer lagen zunächst nicht vor.
Aus Russland hieß es, man habe in der Nacht 23 ukrainische Drohnen zerstört. Offizielle Zahlen zu getöteten Soldaten werden von beiden Ländern nicht veröffentlicht.
Diese Nachricht wurde am 18.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.