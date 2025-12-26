Israelische Soldaten und Panzer in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen im Süden Israels (Archivbild). (dpa / AP / Ohad Zwigenberg)

Die Armee teilte mit, zwei Terroristen hätten im Süden des abgeriegelten Küstenstreifens die sogenannte gelbe Linie überschritten und sich den israelischen Truppen genähert. Sie hätten eine unmittelbare Bedrohung dargestellt und seien deshalb eliminiert worden.

Die gelbe Linie markiert die Rückzugsposition der israelischen Armee im Rahmen der Waffenruhe mit der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas. Sie ist durch gelb markierte Betonelemente und Schilder gekennzeichnet. Seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober gibt es immer wieder tödliche Zwischenfälle.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.