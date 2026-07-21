Feuerwehrleute löschen und durchsuchen ein zerstörtes Haus in Saporischschja. (AP Photo / Kateryna Klochko / Kateryna Klochko)

Dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zufolge setzte Russland erneut Gleitbomben ein. Zwei Menschen seien in Saporischschja im Südosten des Landes getötet worden, eine weitere Person in Cherson im Süden des Landes. Es gebe mehrere Verletzte.

Selenskyj appellierte an die Europäische Union, das 21. Sanktionspaket gegen Russland zu verabschieden. Zudem sei es wichtig, dass die Partner der Ukraine das angegriffene Land schnell mit Waffen belieferten.

Nach Angaben der Vereinten Nationen ist die Zahl der zivilen Opfer in der Ukraine zuletzt stark gestiegen. Es habe in der ersten Jahreshälfte fast 1.400 Todesopfer gegeben. Das entspreche einen Anstieg um 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.