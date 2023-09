Rumäniens Präsident Iohannis hat den Fund scharf kritisiert. (dpa / Maurizio Gambarini /dpa-Bildfunk )

Wie das Verteidigungsministerium in Bukarest mitteilte, ähneln die im Kreis Tulcea entdeckten Teile den Drohnen, die vom russischen Militär eingesetzt werden. Einige Kilometer entfernt waren bereits Anfang der Woche Drohnentrümmer gefunden worden. Rumäniens Präsident Iohannis schrieb im Onlinedienst X, er habe den erneuten Fund in einem Telefonat mit Nato-Generalsekretär Stoltenberg besprochen. Dabei habe er die Verletzung des rumänischen Luftraums verurteilt und auf die Gefahr für die in dem Gebiet lebenden Menschen hingewiesen.

Stoltenberg hatte am Donnerstag erklärt, es gebe keine Hinweise darauf, dass Russland das Nato-Land Rumänien gezielt angreife.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.