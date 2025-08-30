Brandenburg
Erneut Zwischenfall in Spremberg - Zahlreiche Hakenkreuze auf Pavillon geschmiert

In der brandenburgischen Stadt Spremberg sind zahlreiche Hakenkreuze und SS-Runen entdeckt worden.

    Einige Teilnehmer einer Protestveranstaltung gegen die Bürgermeisterin der Stadt Spremberg im Landkreis Spree-Neiße haben sich auf dem Marktplatz versammelt.
    Seit dem Brandbrief der Bürgermeisterin kommt es in Spremberg zu Demonstrationen und Gegenkundgebungen. (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)
    Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden ingesamt 19 Hakenkreuze und andere verfassungsfeindliche Symbole am Pavillon der Liebesinsel hinterlassen. Dieser sei erst am Vortag neu gestrichen worden. Es handle sich nicht um einen "Dumme-Jungen-Streich".
    Die Bürgermeisterin von Spremberg, Herntier, hatte im Juli in einem öffentlichen Brief den wachsenden Einfluss von Rechtsextremisten in der Stadt beklagt.
    Der brandenburgische Innenminister Wilke hatte sich daraufhin mit Vertretern mehrerer Kommunen in der Lausitz getroffen, um über mögliche Strategien gegen Rechtsextremismus zu beraten.
    Diese Nachricht wurde am 30.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.