Brandenburg

Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden ingesamt 19 Hakenkreuze und andere verfassungsfeindliche Symbole am Pavillon der Liebesinsel hinterlassen. Dieser sei erst am Vortag neu gestrichen worden. Es handle sich nicht um einen "Dumme-Jungen-Streich".
Die Bürgermeisterin von Spremberg, Herntier, hatte im Juli in einem öffentlichen Brief den wachsenden Einfluss von Rechtsextremisten in der Stadt beklagt.
Der brandenburgische Innenminister Wilke hatte sich daraufhin mit Vertretern mehrerer Kommunen in der Lausitz getroffen, um über mögliche Strategien gegen Rechtsextremismus zu beraten.
Diese Nachricht wurde am 30.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.