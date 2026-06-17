Persischer Golf

Das teilte die Webseite "TankerTrackers" mit, die Schiffsdaten veröffentlicht und über den Transport von Erdöl informiert. Es seien die ersten Rohölexporte des Iran seit zwei Monaten.
Das Ende der US-Blockade gehört zu den Vereinbarungen, die zwischen Teheran und Washington getroffen wurden. Das Rahmenabkommen zum weiteren Friedensprozess soll am Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden. Der iranische Präsident Peseschkian sprach von einer seltenen Gelegenheit, um das Land aus der aktuell schwierigen Lage zu führen.
Der Politikwissenschaftler der Hebräischen Universität Jerusalem, Fuchs, sieht den Iran als taktischen Gewinner. Zwar sei das Regime auf Sanktionserleichterungen angewiesen. Allerdings sei es Teheran gelungen, die Lage im Libanon an das Abkommen zu koppeln, sagte Fuchs im Deutschlandfunk. Dies hatten die USA und Israel ursprünglich abgelehnt.
Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.