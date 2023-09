Russischer Angriffskrieg

Die ersten Leopard-1-Panzer sind in der Ukraine eingetroffen (picture alliance / dpa / Tobias Kleinschmidt)

Nach Angaben der dänischen Armee sind weitere Panzer auf dem Weg. Die drei europäischen Länder hatten Anfang Februar angekündigt, in den nächsten Monaten etwa 100 schwere Panzer zu entsenden, um Kiew im Kampf gegen die russische Armee zu unterstützen. Das dänisches Militär trainiert in Deutschland die ukrainischen Streitkräfte im Umgang mit diesen Panzern, so die Armee.

