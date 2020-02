Erste Regierung mit FPÖ vor 20 Jahren Tabubruch in Wien

Am 4. Februar 2000 kam in Österreich mit Jörg Haiders FPÖ erstmals eine Rechtspartei des neuen Typs in eine europäische Regierung. Der scharfen Reaktion der übrigen EU-Staaten folgte in Österreich eine nationalistische Aufwallung. Die FPÖ ist seitdem fester Bestandteil der politischen Landschaft.

Von Norbert Mappes-Niediek

