Die Stimmlokale öffneten um 9.00 unserer Zeit. Umfragen zufolge dürfte keiner der elf Kandidaten eine absolute Mehrheit erhalten, so dass es am 8. Februar voraussichtlich zu einer Stichwahl kommt. Als einer der Favoriten auf einen Einzug in die zweite Runde gilt der Rechtspopulist Ventura, Gründer und Vorsitzender der Partei Chega. Sollte er die Stichwahl erreichen, werden ihm dort allerdings wenig Chancen eingeräumt.

Der Präsident hat in Portugal keine exekutiven Befugnisse, kann aber in Krisenzeiten das Parlament auflösen, Neuwahlen ausrufen oder den Ministerpräsidenten entlassen.

