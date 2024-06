In Frankreich stehen Wahlen an. (picture alliance / abaca / Blondet Eliot / ABACA)

Präsident Macron hatte sie nach der Europawahl angesetzt. Umfragen deuten darauf hin, dass der rechtspopulistische "Rassemblement National" mit seiner Gründerin Le Pen die Wahl gewinnen könnte. Für diesen Fall erhebt die Partei den Anspruch, den künftigen Ministerpräsidenten Frankreichs zu stellen.

In den französichen Überseegebieten hatten die Stimmlokale wegen der Zeitverschiebung bereits gestern geöffnet. Die zweite Runde der Parlamentswahl findet in einer Woche statt, und zwar in jenen Wahlkreisen, in denen kein Kandidat die absolute Mehrheit erringen konnte.

