Er warf der russischen Armee zudem erneut vor, Wagner-Einheiten mit Raketen und Hubschraubern angegriffen zu haben. Prigoschin fügte hinzu, das Vorrücken seiner Kämpfer habe gravierende Sicherheitsprobleme in Russland offengelegt.

Aufenthaltsort weiter unklar

Mehrere tausend Kämpfer der Söldnertruppe waren in der Nacht auf Samstag von der Front in der Ukraine aus nach Russland einmarschiert und standen laut den Angaben Prigoschins schließlich 200 Kilometer vor Moskau. Nach einer vom belarussischen Machthaber Lukaschenko vermittelten Einigung brach der Wagner-Chef die Rebellion ab und zog seine Kämpfer zurück. Die russische Regierung sicherte ihm im Gegenzug Straffreiheit zu; Prigoschin soll zudem nach Belarus ausreisen können. Wo er sich derzeit aufhält, ist nicht bekannt.

Auch Putin zeigt sich wieder

Auch der russische Präsident Putin ist erstmals nach der Rebellion der Söldnergruppe Wagner wieder offiziell in Erscheinung getreten. In einer Videobotschaft gratulierte er Teilnehmern eines Industrieforums in Moskau. Es war allerdings nicht klar, wann die Aufnahme entstand. Aus dem Kreml verlautete zudem, Putin habe heute mit dem iranischen Regierungschef Raisi telefoniert. Einen ersten öffentlichen Auftritt gab es zudem vom russischen Verteidigungsminister Schoigu. Er besuchte laut der Nachrichtenagentur RIA an der Ukraine-Invasion beteiligte Truppen.

Nach der Rebellion der Wagner-Gruppe hatte es zunächst keinerlei Stellungnahmen Putins und Schoigus gegeben.

