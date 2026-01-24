Vor den Gesprächen über die Beendigung des Ukraine-Krieges trafen sich die jeweiligen Präsidentenberater Ushakov, Dmitriev, Kushner und Witkoff. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alexander Kazakov)

Das teilte die ukrainische Regierung in Kiew mit. Der Delegationsleiter erklärte, es sei auch um die Struktur der Verhandlungen gegangen. Der ukrainische Präsdient Selenskyj teilte mit, er stehe in regelmäßigem Kontakt mit seinen Unterhändlern. Es sei aber noch zu früh, um Schlüsse aus den Gesprächen zu ziehen. Sie sollen an diesem Samstag fortgesetzt werden. Es sind die ersten direkten und offiziellen Verhandlungen zwischen den drei Ländern seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine.

Der russische Regierungssprecher Peskow wiederholte in Moskau die Forderung an Kiew, das russisch besetzte Donbass-Gebiet in der Ukraine abzutreten. Die Ukraine hat dies bereits mehrfach abgelehnt.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.