Nordrhein-Westfalen

Mehrere Tausend Polizisten sind Berichten zufolge im Einsatz. Umweltschutz-Verbände und Anti-Atomkraft-Initiativen starteten an mehreren Standorten Protestaktionen. Der Beginn der Transporte war von den Behörden aus Sicherheitsgründen nicht angekündigt worden.
In Jülich lagern etwa 150 Castor-Behälter mit Brennelemente-Kugeln aus dem dortigen ehemaligen Forschungsreaktor. In Ahaus befindet sich ein Zwischenlager. Die Transporte der Behälter sind seit Jahren politisch umstritten, wurden im vergangenen Jahr aber genehmigt.
Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.