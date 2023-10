Heute werden die ersten Bundesbürger aus Israel ausgeflogen. (Archivbild) (dpa/Gil Cohen Magen)

Ein Sonderflug mit 372 deutschen Staatsangehörigen an Bord startete in Tel Aviv mit dem Ziel Frankfurt, wie das Auswärtige Amt in Berlin mitteilte. Weitere Verbindungen sind im Laufe des Tages und auch morgen vorgesehen. Neben Frankfurt wird München angeflogen. Die Flüge hatte das Auswärtige Amt veranlasst, nachdem mehrere Fluggesellschaften ihre Verbindungen eingestellt hatten. Es wird mit einer Kapazität von etwa 1.000 Menschen pro Tag gerechnet. Bundesbürger in Israel konnten sich auf Listen eintragen. Für die Teilnahme an den Sonderflügen wird eine Gebühr in Höhe von 300 Euro pro Person fällig. Tausende Deutsche haben Israel bereits verlassen.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.