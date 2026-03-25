Nordrhein-Westfalen

Der Konvoi mit einem Castor-Behälter erreichte in der Nacht das 170 Kilometer entfernte Ziel. Rund 2.400 Polizisten waren zum Schutz des Transports im Einsatz. Umweltschutz-Verbände und Anti-Atomkraft-Initiativen protestierten an mehreren Standorten. Die Polizei sprach jedoch von einem reibungslosen Transport.
In Jülich lagern noch weitere 151 Castor-Behälter mit Brennelemente-Kugeln aus dem dortigen ehemaligen Forschungsreaktor. Die Transporte der Behälter sind seit Jahren politisch umstritten, wurden im vergangenen Jahr aber genehmigt. Die Kosten dafür betragen nach Angaben der zuständigen Gesellschaft etwa 90 Millionen Euro.
Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.