Innenministerium bestätigt Abschiebung eines verurteilten syrischen Straftäters. (dpa / Lukas Schulze)

Er habe in Nordrhein-Westfalen eine Haftstrafe wegen besonders schweren Raubs, Körperverletzung und Erpressung verbüßt. Am Morgen war zudem ein Mann aus Afghanistan in sein Heimatland abgeschoben worden.

Vereinbarungen mit Syrien und Afghanistan

Das Bundesinnenministerium hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten sowohl mit der syrischen Regierung als auch afghanischen Vertretern Gespräche geführt. Nun gebe es Vereinbarungen darüber, dass Abschiebungen von Straftätern und Gefährdern künftig regelhaft stattfinden könnten.

Darauf hatten sich Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag verständigt. Bundesinnenminister Dobrindt sagte, Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan müssten möglich sein. Die deutsche Gesellschaft habe ein berechtigtes Interesse daran, dass Straftäter das Land verließen.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.