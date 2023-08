Video auf Telegram

Jewgeni Prigoschin, der Chef der Söldner-Truppe Wagner, während des Aufstands gegen die russische Militärführung im Juni. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Pool / Wagner Group)

Im Kurzmitteilungsdienst Telegram wurde ein Video veröffentlicht, das Prigoschin angeblich in Afrika zeigt. Er ist dort mit einem Sturmgewehr und Militärfahrzeugen in einer wüstenähnlichen Landschaft zu sehen. Prigoschin erklärt in dem Video, die Wagner-Truppe führe eine "Aufklärungs- und Suchmission" aus. Es folgt der Aufruf an Freiwillige, sich der Gruppe anzuschließen. Mehrere Wagner-nahe Kanäle verbreiteten das Video, dessen Echtheit bisher nicht bestätigt ist.

Ende Juni hatte die Wagner-Gruppe versucht, die russische Militärführung mit einem Marsch auf Moskau zu stürzen. Der Aufstand endete mit einer Vereinbarung, nach der sich Prigoschin und seine Söldner nach Belarus absetzen können. Wo sich Prigoschin seither aufhielt, blieb unklar.

