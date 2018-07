ESOF-Konferenz Wissenschaftspolitische Tagung in Toulouse

Wissenschaft in Zeiten von Fake News, das schwindende Vertrauen in die Forschung, prekäre Arbeitsverhältnissen von Forschenden: Darüber haben Experten vergangene Woche in Touluse auf der ESOF diskutiert - der größten gesamteuropäischen interdisziplinären Wissenschaftskonferenz.

Moderation Uli Blumenthal

