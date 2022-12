Energiepreise und Inflation

Essen oder heizen? Großbritannien im Krisenmodus

Große Bevölkerungsteile in Großbritannien leiden unter den hohen Energie- und Lebensmittelpreisen. Die Folge: Menschen, die in kalten verschimmelten Wohnungen leben, Mütter, die für ihre Kinder auf Essen verzichten und ein Gesundheitssystem am Limit.

Biesinger, Gabi | 23. Dezember 2022, 09:10 Uhr